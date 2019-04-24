Manchester United - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Premier Lig'de bu sezonun şampiyonunu belirleyecek maçlardan biri olan bu karşılaşmada iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Manchester City maçı kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak ve son 3 haftaya avantajlı girecek. Kaybetmesi durumunda ağır darbe alacak. 64 puanla 6. sırada yer alan Manchester United ise ilk 4'e girebilmek için maçı kazanmak zorunda, aksi takdirde umutları tükenecek. Peki, Manchester United - Manchester City derbi maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Dev derbi saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın yakından takip edeceği karşılaşma için geri sayım başladı. Liverpool ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veren Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'a konuk oluyor. Manchester United - Manchester City maçı 24 Nisan Çarşamba (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr olacak...

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Matic, Herrera, Lingard, Rashford, Sanchez

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, B.Silva, Fernandinho, D.Silva, Sane, Sterling, Agüero

LİGDE 160. RANDEVU

İki ezeli rakip Manchester United ile Manchester City 160. kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek. Önceki 159 maçta United'ın 62-46'lık üstünlüğü bulunuyor (51B).

Manchester City Premier Lig'de Old Trafford'da oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti (5G 1B); bu stadda teknik direktör Guardiola ile çıktıkları iki maçı da 2-1 kazandılar.

Manchester United ile Manchester City Premier Lig'de daha önce sadece altı kez Cumartesi veya Pazar dışında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Manchester United bir galibiyet alabildi (2B 3M).

Premier Lig tarihinde Old Trafford'da Manchester United'ı en fazla yenen takım Manchester City (6; Chelsea ile eşit).

Manchester United forması giyen Paul Pogba, iç sahada oynadığı son sekiz Premier Lig maçında dokuz gole doğrudan katkıda bulundu (sekiz gol ve bir asist). Fransız yıldız Manchester City'ye karşı forma giydiği son lig maçında iki gol atmıştı.

PREMİER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

İşte güncel puan durumu...