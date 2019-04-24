Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor. Turun ikinci ayağında Akhisarspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. Süper Lig'de bitime 5 afta kala kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini almak için sahaya çıkacak. Peki, Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Akhisarspor - Ümraniyespor kupa maçı ile ilgili merak edilenler...

AKHİSARSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşma a Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Dördüncü hakem Bülent Birincioğlu olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Mustafa ve Bora'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Josue forma giyemeyecek.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmayı hedefleyen Ege ekibi, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Ümraniyespor ise gollü veya 2 ile üzeri farklı galibiyetler halinde finale kalacak. Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererse uzatmaya, eşiklik bozulmazsa seri penaltılara gidecek.

AKHİSARSPOR'A HAMZAOĞLU DARBESİ

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 mağlubiyetle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor'da yönetimin geçtiğimiz haftalarda masaya oturup anlaşma sağlayamadığı takımın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu, dümenine geçtiği yarıştaki en yakın rakiplerden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da kurtuluş ateşini yaktı. Cihat Arslan'la yollarını ayırdıktan sonra Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez gibi birçok isimle görüşen Akhisarspor yönetimi, takımı 7 yıl önce halen bulunduğu Süper Lig'e çıkaran isim olan, taraftarın çok sevdiği Hamza Hamzaoğlu'yla en son masaya oturdu. Görüşme sonrası Akhisar cephesi kendi önerdikleri ücretle Hamzaoğlu'nun isteği arasında uçurum olduğunu iddia ederken tecrübeli teknik adam, yuvaya dönmek için büyük fedaraklık yaptığını ama yönetimden kendisine dönüş olmadığını açıkladı.

Akhisarspor, yola Antrenör Cem Kavçak'la devam ederken yeşil-siyahlılarda 2 sezon da Süper Lig'de çalıştıktan sonra Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu, düşme hattındaki rakiplerden Erzurumspor'un başına geçti. Hamzaoğlu, umutlarını tüketmek üzere olan son sıradaki BŞB Erzurum'la önce geçen hafta Akhisarspor'u 2-1 yenip eski göz ağrısını düşme hattında en dibe itti. Erzurum, Hamzaoğlu yönetiminde bu hafta da yine düşme hattındaki rakiplerden Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 16'ncı sıraya tırmandı. Erzurum'un kurtuluş barajındaki Bursaspor'la arasında 1 puanlık fark kaldı. Akhisar ise aldığı kritik mağlubiyetlerle son 5 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde girdi. Akhisar'da Başkan Hüseyin Eryüksel'in takıma tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandırdıktan sonra sürpriz şekilde yollarını ayırdığı Okan Buruk da bu sezon Çaykur Rizespor'u düze çıkarmıştı.