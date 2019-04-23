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Şenol Güneş, Sivasspor galibiyeti sonrası ilginç bir itirafta bulundu: Mucize golle 3 puan aldık

“Allah’ın yardımı, Burak’ın gayreti ve mucize bir golle 3 puan aldık. Aldığımız bu galibiyet bizim için önemliydi.” "Şampiyonluk yarışıyla ilgili bir şey demek istemiyorum. Önce bugünü yaşayalım. Önümüzde zorlu bir maç var."

'Mucize golle 3 puan aldık'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından 3 puan almanın çok önemli olduğunu söyledi. Şenol Güneş, "Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle mucize bir golle 3 puan aldık. Galibiyet önemliydi. Oyun kalitesi ve takım olarak rakipten üstündük" ifadesini kullandı.

GOLÜ BULMAMIZ ÖNEMLİYDİ
Golü bulmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Güneş, "Golden sonra gereksiz yere rakiple itişme, kakışma yüzünden kart gördük. Oyun disiplini bozuldu. Bize yakışmayacak bir gol bulduk. Rakibi de oyuna soktuk" dedi.



ANKARAGÜCÜ ÇOK TERS BİR EKİP
Güneş şampiyonluk yarışı ile ilgili birşey demek istemediğini söyleyerek, "Bu hafta Ankaragücü maçı var. Onları yenmemiz gerekiyor. Ters bir takım. Zor bir maç oynayacağız. Ama önce bugünü yaşayalım" dedi.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR AİLEDİR
Beşiktaş'ın büyük bir aile olduğunu ifade eden Güneş, "Taraftar her zaman destek oluyor. Burada bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Oyun üstünlüğümüz iyi oldukça rakip taraftar da bizi alkışlayacaktır" dedi.

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