Şenol Güneş, Sivasspor galibiyeti sonrası ilginç bir itirafta bulundu: Mucize golle 3 puan aldık

Teknik Direktörümaçının ardından 3 puan almanın çok önemli olduğunu söyledi. Şenol Güneş, "Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle mucize bir golle 3 puan aldık. Galibiyet önemliydi. Oyun kalitesi ve takım olarak rakipten üstündük" ifadesini kullandı.bulmalarının çok önemli olduğunu söyleyen, "Golden sonra gereksiz yere rakiple itişme, kakışma yüzünden kart gördük. Oyun disiplini bozuldu. Bize yakışmayacak bir gol bulduk. Rakibi de oyuna soktuk" dedi.şampiyonluk yarışı ile ilgili birşey demek istemediğini söyleyerek, "Bu hafta Ankaragücü maçı var. Onları yenmemiz gerekiyor. Ters bir takım. Zor bir maç oynayacağız. Ama önce bugünü yaşayalım" dedi.büyük bir aile olduğunuifade eden Güneş, "Taraftarher zaman destekoluyor. Burada bizedestek verenlere teşekkürediyorum. Oyun üstünlüğümüziyi oldukçarakip taraftar da bizi alkışlayacaktır"dedi.