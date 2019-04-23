Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar her şeye rağmen kötü gün dostu olduğunu göstermiş ve desteğini esirgememişti. Hatta geçen sezona göre taraftar sayısında da ciddi artış olmuştu. Ama Alanya maçı bardağı taşıran son damla oldu. Skordan çok inanılmaz kötü futbol isyan ettirdi.
- Spor
- 23.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe’de büyük isyan! Taraftar çileden çıktı
Alanya yenilgisi bardağı taşırdı. Fenerbahçe taraftarı isyan byarağı açtı... Başkan Ali Koç, Comolli, Ersun Yanal ve futbolculara öfke yağdı. 350 milyon TL harcanmasına rağmen Alanyaspor karşısında ortaya konan aciz futbol herkesi çileden çıkardı.
Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar her şeye rağmen kötü gün dostu olduğunu göstermiş ve desteğini esirgememişti. Hatta geçen sezona göre taraftar sayısında da ciddi artış olmuştu. Ama Alanya maçı bardağı taşıran son damla oldu. Skordan çok inanılmaz kötü futbol isyan ettirdi.
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aziz yıldırım ı hiç ama hiç sevmem ama mevzu ali koç ise aziz kalaydı
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