sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayantaraftarlar her şeye rağmen kötü gün dostu olduğunu göstermiş ve desteğini esirgememişti. Hatta geçen sezona göre taraftar sayısında da ciddi artış olmuştu. Amamaçı bardağı taşıran son damla oldu. Skordan çok inanılmaz kötü futbol isyan ettirdi.