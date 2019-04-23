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’de büyük isyan! Taraftar çileden çıktı

Alanya yenilgisi bardağı taşırdı. taraftarı isyan byarağı açtı... Başkan , Comolli, ve culara öfke yağdı. 350 milyon TL harcanmasına rağmen karşısında ortaya konan aciz futbol herkesi çileden çıkardı.



Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar her şeye rağmen kötü gün dostu olduğunu göstermiş ve desteğini esirgememişti. Hatta geçen sezona göre taraftar sayısında da ciddi artış olmuştu. Ama Alanya maçı bardağı taşıran son damla oldu. Skordan çok inanılmaz kötü futbol isyan ettirdi.

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vefa vefa

aziz yıldırım ı hiç ama hiç sevmem ama mevzu ali koç ise aziz kalaydı

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cevapla 23.04.2019 08:06
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