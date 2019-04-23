Cimbom son nefeste işi bitiriyor G.Saray sezonun son haftalarında yarışa ortaksa hedefe varıyor.

Ligde Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan G.Saray Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği sezonlarda ipi göğüslemeyi başarıyor. Cimbom 2001-2002'de son 6 maçı kazanarak şampiyon oldu.



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Cimbom 2005-06'da son 10 maçta 9, 2007-08'de son 6 haftada 6 galibiyet alarak şampiyon oldu. 2012-13'te son 7 maçta 7, 2014-15'te 7 maçta 6, 2017-18'de de son 6 maçta 6 galibiyet alıp şampiyon oldu.