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87’deki füzesiyle zirveyi bombaladı

, 31’de Vida ile öne geçti. 45’te Sivaslı Diabate eşitlik golünü kaydetti. 87'de 'ın muhteşem frikik golüyle kazanan , 5'te 5 yaptı...

Zirveye müthiş füze

Beşiktaş Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışına ortak oldu: 2-1. 12. dakikada Atiba'nın arka direğe aşırdığı topa Mirren kafayla vurdu. Top üstten dışarı çıktı. 25'te Sırp yıldız Ljajic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Mirren'in gelişine şutunu çizgi üzerindeki kalecisi Tolgahan nefis bir reaksiyonla çıkardı.

DİABATE ADETA UÇTU!
31'de Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna Mirren vurdu. Top direkten geri geldi. Seken topu Vida tamamladı. 34'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla auta çıktı. 45'te Rybalka'nın pasıyla müthiş bir depar atan Diabate eşitlik golünü attı.



DORUKHAN'IN ŞUTU DİREKTE
76'da Ljajic'in ortasında Burak altı pasta topu önünde buldu. Vuruşunu Tolgahan kurtardı. 87'de , 28 metreden müthiş bir frikik golüne imza attı. 90+'4'te Dorukhan'ın şutu yan direkten döndü.



KAFASINDAN YARALANDI
İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz tünele doğru hareketlendi. Bu sırada Sivasspor tribünlerinden kafasına çakmak atıldı. Tedavisi yapılan Kral, 2. yarıya devam etti.

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