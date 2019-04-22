Kanarya, Alanya’ya da boyun eğdi taraftarlarını bir kez daha kahretti

yine hüsran...'ya deplasmandayenilenSarı-Lacivertliler'ingalibiyet hasreti üçmaça çıktı.böylece 33 puandakaldı. 16'da'ninröveşatasındayatarak topa son andamüdahale etmeyi başardı.39'da'nunkafa vuruşunuda Harun kurtardı.dakikada ceza sahasına giren'in vuruşunda top kaleci'u geçti. Kale önündetopu uzaklaştırarak golü önledi. 50. dakikada Valbuena'nın şutunuson anda kornere çeldi.dakikadaüst üste iki müthiş kurtarışaimza attı. 57. dakikadagolü buldu... SavunmadaHarun ve Sadık'ınhatasını affetmeyenkafaylatopu ağlara yollayıncaskoroldu.dakikadaarka direkte mutlak birpozisyonu harcadı. 71.dakikada'ninşutunumükemmelkurtardı. 84.dakikadayineyüzde yüzlük fırsatıkullanamadı ve Alanyamaçıkazandı.