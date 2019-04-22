Kanarya, Alanya’ya da boyun eğdi taraftarlarını bir kez daha kahretti

Fener yine hüsran... Alanya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Sarı-Lacivertliler'in galibiyet hasreti üç maça çıktı. Kanarya böylece 33 puanda kaldı. 16'da Cisse'nin röveşatasında Harun yatarak topa son anda müdahale etmeyi başardı. 39'da Baiano'nun kafa vuruşunu da Harun kurtardı.
HAYDAR SON ANDA KURTARDI
43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun'u geçti. Kale önünde Mehmet Topal topu uzaklaştırarak golü önledi. 50. dakikada Valbuena'nın şutunu Haydar son anda kornere çeldi.
EFECAN KAFAYLA GOLÜ ATTI
52. dakikada Harun üst üste iki müthiş kurtarışa imza attı. 57. dakikada Alanyaspor golü buldu... Savunmada Harun ve Sadık'ın hatasını affetmeyen Efecan Karaca kafayla topu ağlara yollayınca skor 1-0 oldu.
CİSSE DÜNYALARI KAÇIRDI
63. dakikada Dirar arka direkte mutlak bir pozisyonu harcadı. 71. dakikada Cisse'nin şutunu Harun mükemmel kurtardı. 84. dakikada Cisse yine yüzde yüzlük fırsatı kullanamadı ve Alanya maçı 1-0 kazandı.
HAYDAR SON ANDA KURTARDI
43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun'u geçti. Kale önünde Mehmet Topal topu uzaklaştırarak golü önledi. 50. dakikada Valbuena'nın şutunu Haydar son anda kornere çeldi.
EFECAN KAFAYLA GOLÜ ATTI
52. dakikada Harun üst üste iki müthiş kurtarışa imza attı. 57. dakikada Alanyaspor golü buldu... Savunmada Harun ve Sadık'ın hatasını affetmeyen Efecan Karaca kafayla topu ağlara yollayınca skor 1-0 oldu.
CİSSE DÜNYALARI KAÇIRDI
63. dakikada Dirar arka direkte mutlak bir pozisyonu harcadı. 71. dakikada Cisse'nin şutunu Harun mükemmel kurtardı. 84. dakikada Cisse yine yüzde yüzlük fırsatı kullanamadı ve Alanya maçı 1-0 kazandı.
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