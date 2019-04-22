Kagawa’ya özel formül

Kartal'da Kagawa'nın durumu belirsizliğini korurken Beşiktaş Yönetimi'nin 2 formül üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetim ilk olarak bu oyuncuyu bir sezon daha Dortmund'dan kiralamak için harekete geçecek. Bu olmadığı takdirde Alman kulübüne Medel, Quaresma, Lens ve Mirin gibi isimleri teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 22.04.2019
- Gazete
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