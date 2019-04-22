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’ya özel formül

’nin Japon futbolcunun bonservisini almak için iki formül üzerinde durduğu öğrenildi.

Kagawa’ya özel formül
Kartal'da Kagawa'nın durumu belirsizliğini korurken Beşiktaş Yönetimi'nin 2 formül üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetim ilk olarak bu oyuncuyu bir sezon daha Dortmund'dan kiralamak için harekete geçecek. Bu olmadığı takdirde Alman kulübüne , Quaresma, Lens ve Mirin gibi isimleri teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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