İstanbul’da tenis şöleni başlıyor

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ana tablo maçları bugün başlayacak. Toprak zeminde oynanacak ve 250 bin dolar ödüllü turnuva, 28 Nisan'da sona erecek. Turnuvada Svetlana Kuznetsova, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Carla Suarez Navarro, son şampiyon Pauline Parmentier, Camila Giorgi gibi isimler boy gösterecek.
- Spor
- 22.04.2019
- Gazete
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