Hasret 12’ye çıktı!

Alanyaspor karşısında çok kötü oynayarak mağlup olan Fenerbahçe'nin deplasman kabusu sürüyor... Sarı-Lacivertliler dış sahada oynadığı son 12 lig maçında da galibiyet alamadı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet yaşarken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
SADECE 1 GALİBİYET
Bu sezon 15 deplasmanda 1 kez kazanan Sarı-Lacivertliler sadece 10 gol atabilirken kalesinde 20 gol gördü ve kabus gibi bir performans sergiledi.
SADECE 1 GALİBİYET
Bu sezon 15 deplasmanda 1 kez kazanan Sarı-Lacivertliler sadece 10 gol atabilirken kalesinde 20 gol gördü ve kabus gibi bir performans sergiledi.
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