Hasret 12’ye çıktı! Son olarak Konya’yı mağlup eden Fener deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor.

Alanyaspor karşısında çok kötü oynayarak mağlup olan Fenerbahçe'nin deplasman kabusu sürüyor... Sarı-Lacivertliler dış sahada oynadığı son 12 lig maçında da galibiyet alamadı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet yaşarken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



SADECE 1 GALİBİYET

Bu sezon 15 deplasmanda 1 kez kazanan Sarı-Lacivertliler sadece 10 gol atabilirken kalesinde 20 gol gördü ve kabus gibi bir performans sergiledi.