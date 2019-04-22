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Hasret 12’ye çıktı!

Son olarak Konya’yı mağlup eden Fener deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor.

Hasret 12’ye çıktı!
Alanyaspor karşısında çok kötü oynayarak mağlup olan Fenerbahçe'nin deplasman kabusu sürüyor... Sarı-Lacivertliler dış sahada oynadığı son 12 lig maçında da galibiyet alamadı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet yaşarken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SADECE 1 GALİBİYET
Bu sezon 15 deplasmanda 1 kez kazanan Sarı-Lacivertliler sadece 10 gol atabilirken kalesinde 20 gol gördü ve kabus gibi bir performans sergiledi.

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