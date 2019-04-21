Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain şampiyon oldu

Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.

Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.