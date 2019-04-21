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  • 21.04.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 23:13

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain şampiyon oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'da şampiyon belli oldu!

Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.

Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

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