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Eleştiriliyor ama rekora koşuyor

Mbaye Diagne eğer 2 gol daha atarsa Gomis’i geride bırakıp tarihe geçecek.

Eleştiriliyor ama rekora koşuyor
Maliyeti ve performansıyla sürekli tartışma konusu olan Mbaye Diagne rekora koşuyor... Son olarak Kayserispor önünde ağları 2 kez havalandıran Senegalli yıldız 2 gol daha atarsa 30 gole ulaşacak. Diagne bu durumda Gomis'i geçip lig tarihinde 1 sezonda en çok gol atan yabancı olacak.

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