Eleştiriliyor ama rekora koşuyor

Maliyeti ve performansıyla sürekli tartışma konusu olan Mbaye Diagne rekora koşuyor... Son olarak Kayserispor önünde ağları 2 kez havalandıran Senegalli yıldız 2 gol daha atarsa 30 gole ulaşacak. Diagne bu durumda Gomis'i geçip lig tarihinde 1 sezonda en çok gol atan yabancı olacak.
- Spor
- 22.04.2019
- Gazete
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