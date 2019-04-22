Başakşehir’e büyük darbe

SÜPER Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



RİZE ÖNE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. 14. dakikada Visca'nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti. İlk yarı golsüz bitti. 62'de Abdullah Durak'ın pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Muric'in plasesi ağlarla buluştu: 0-1. 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde Musa Çağıran ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Göçek VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Visca 90+6'da skoru eşitledi: 1-1