Tolga Ciğerci takımla çalıştı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile bugün yapacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ilk kez takımla birlikte çalışma yaptı. Fenerbahçe bu antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya sonra da karayoluyla Alanya'ya gitti.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
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