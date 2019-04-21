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takımla çalıştı

’de sevindirici bir gelişme yaşandı.

Tolga Ciğerci takımla çalıştı

, Aytemiz Alanyaspor ile bugün yapacağı maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ilk kez takımla birlikte çalışma yaptı. Fenerbahçe bu antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya sonra da karayoluyla Alanya'ya gitti.

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