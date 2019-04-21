Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karaman, "Camiamız adına kazanmanın moraliyle ligin kalan haftalarına daha güzel hedeflere, daha büyük hedeflere daha arzulu şekilde çalışacağız. Bu saatten sonra F.Bahçe maçına odaklanacağız. Biz şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına geçeceğiz" dedi.