Bugünkü
Takvim

Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı

Trabzon’un hocası , “Malatya maçını kazanmanın moraliyle artık F.Bahçe maçına odaklanacağız” dedi.

Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karaman, "Camiamız adına kazanmanın moraliyle ligin kalan haftalarına daha güzel hedeflere, daha büyük hedeflere daha arzulu şekilde çalışacağız. Bu saatten sonra F.Bahçe maçına odaklanacağız. Biz şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına geçeceğiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTek düşüncemiz Fenerbahçe maçı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri