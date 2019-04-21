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100 bin Euro’yu kaptı

100 bin Euro’yu kaptı

Trabzon'un yıldız oyuncusu , bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 19 gol ve asiste ulaştı. 11 gol ve 8 asisti bulunan Nijeryalı yıldız oyuncu sözleşme gereği 100 bin Euro daha kazanacak.

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