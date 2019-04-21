Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 19 gol ve asiste ulaştı. 11 gol ve 8 asisti bulunan Nijeryalı yıldız oyuncu sözleşme gereği 100 bin Euro daha kazanacak.