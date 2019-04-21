Trabzon 'Bay Beyin' Nwakaeme ile güldü

Trabzonspor önüne geleni deviriyor... Süper Lig'in ilk yarısında Malatya'ya 5-0 mağlup olan Karadeniz Fırtınası rövanşı kazandı: 2-1. Trabzonspor, maça hızlı başlayan taraftı. 2. dakikada Nwakaeme ile verkaç yapan Abdülkadir Ömür kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Ancak genç yıldız topu Ertaç'a nişanladı. 19'da Malatyalı Donald'ın şutunu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır çıkardı.



İKİ STOPER DE ÖMER'İ İZLEDİ

22'DE Yeni Malatyasporlu Pereira'nın ortasına iyi yükselen Ömer, iki stoperin üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 31'de Abdülkadir Parmak'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla beraberlik golünü attı: 1-1.



MALATYA 76'DA 10 KİŞİ KALDI

53'TE Aleksic'in ceza yayı üzerinden şutu az farkla dışarı çıktı. 76'da Malatyalı Mustafa Akbaş, Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket sonrası 2. sarı karttan atıldı. 79'da Nwakaeme'nin ortasını Rodallega kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 85'te Ekuban'ın şutu direkten döndü.