Başakşehir'e Çaykur Rizespor çelmesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda ligin lideri Başakşehir'le 90+2. dakikada Visca'nın attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golü 62. dakikada Muriç'ten geldi. Bu skorla Galatasaray'la puan farkı 3'e düşmüş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

1. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı! Başakşehir'in riskli paslaşamalarınına Rizespor'un yaptığı baskı sonuç verdi. Mert'ten önce topu alan Muriqi, dar açıdan topu kaleye göndermek istedi ancak yan ağlarda kaldı.

9. dakikada Boldrin'in ceza sahasına yaptığı ortayı Muriqi arka direkten çevirdi. Saadane, kale ağzında kafa vuruşu yaptı ama top dışarı çıktı.

13. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi! Elia'nın pasıyla ceza sahasına giren Visca, gelişine çok sert vurdu ancak top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

16. dakikada Robinho'nun ceza sahasından sert vuruşu savunmaya çarptı ve direğin hemen üstünden kornere çıktı.

22. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan atağa çıkan Boldrin, çaprazdan sert vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının anlaşmazlığında Edin Visca yakın mesafeden vurdu ancak top adeta Gökhan'ın eline yapıştı.

36. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahasına giren Visca şutunu çekti ama kaleci Gökhan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşu Gökhan Akkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

46. dakikada Azubuike şık çalımların ardından Boldrin'e bıraktı. Çaprazdan sert vuran Boldrin, isabeti sağlayamadı.

52. dakikada Edin Visca'dan seken topu gelişine tamamlayan Emre Belözoğlu, Gökhan'a takıldı.

58. dakikada Başakşehir'in etkili gelişen hücumunda arka direğe yapılan ortaya kafayı İrfan Can vurdu ancak son anda Melnjak araya girdi.

60. dakikada Rizespor'un yine çıkarken kaybettiği top atağa dönüştü. Sağ kanatta topla buluşan Visca'nın çok sert ortasına Caiçara kafayı uzattı ama vuramadı.

62. dakikada Hücuma çıkan Abdullah'ın pasında topla buluşan ve harika dönerek ceza sahasına giren Muriqi, tam bir golcü vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Rizespor, Başakşehir deplasmanında 1-0 önde.

63. dakikada Başakşehir golün ardından baskısını arttırdı. Ceza sahası dışından çok sert vuran Emre, az farkla kaleyi ıskaladı.

73. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı. Visca gelişine vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada karambolde topu önünde bulan Arda, kaleye şutunu gönderdi ancak Awaziem kritik bir müdahaleyle golün önüne geçti.

89. dakikada Başakşehir bir kez daha etkili geldi! Visca'nın pasında ceza sahasına giren Arda, yerden sert ortaladı ama Gökhan ayağıyla uzaklaştırdı.

90+2.dakikada Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ceza sahası içinde yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Hakem Hüseyin Göçek VAR'dan pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Visca skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikada başka gol olmadı ev Başakşehir 2 puan kaybetti ve Galatasaray'la olan puan farkı 3'e düştü.