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için Kuyt devrede

Babel’e yıllık 2 milyon Euro ile birlikte imza ücreti de teklif eden , bu transferde ’a karşı avantajını korumak için eski yıldızı Kuyt’ı da devreye soktu. Comolli’den sonra Kuyt da ile görüşme gerçekleştirdi.

Ryan Babel için Kuyt devrede

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i trnasfer etmek için tüm kozlarını devreye soktu. Sezon sonnuda Fulham ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızı yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ile birlikte imza parası da öneren , bu trnasfer için Dirk Kuyt kozunu da devreye soktu. Menajeri ile görüşen Comolli'inn ardından Kuyt Babel ile kontakt kurdu.

FENER'İN KOZU DİRK KUYT...
Babel'e Fenerbahçe'deki günlerinden bahseden Kuyt, yıldız futbolcuya "Kadıköy'ün havası bambaşkadır. Seni orada el üstünde tutarlar. Takımı için savaşan her oyuncu için taraftar da savaşır" mesajını ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin gerekirse imza parasında bir miktar artışa gidebileceği de bildirildi.

FULHAM'DA DA BAŞARILI OLDU
Devre arasında Fulham'a yarım sezon için giden Babel, Premier Lig'de de kalitesini göstermeyi başardı.

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