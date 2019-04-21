Nagatomo tam 1923 gün sonra gol attı

Akhisar maçında sakatlanan Yuto Nagatomo tam 7 maç sonra 11'e geri döndü. Japon sol kanat oyuncusu 55 gün sonra Sarı-Kırmızılı formasına kavuşmuş oldu. Yuto Nagatomo, kariyerindeki son golünü 1923 gün önce Serie A'da Inter formasıyla Chievo karşısında atmıştı... Tecrübeli oyuncu böylece 1923 gün sonra golle tanışmış oldu.