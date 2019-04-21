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  • 21.04.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 10:08

'da büyük tehlike!

maça ceza sınırında çıktı. Faslı oyuncu kart görmeden kenara geldi. Yıldız futbolcu karşısında görev yapabilecek ancak bu kez de derbisi öncesi yine aynı endişeyi yaşayacak.

Galatasaray'da büyük tehlike!

'da Kayserispor maçı öncesinde Younes , Taşdemir ve Martin Linnes kart sınırındaydı. Bu oyunculardan sadece Belhanda sahaya ilk 11'de çıktı. Birçok sert müdahaleye maruz kalan Belhanda, buna rağmen sinirlerine hakim oldu. Başarılı oyuncu, 75. dakikada kart görmeden kenara geldi. Böylece cezalı duruma düşmedi. Ancak bu kez farklı bir tehlike var.

AKBABA DA EKLENDİ
Belhanda, haftaya karşısına da sınırda çıkacak ve görmesi halinde, 31. haftadaki derbisinde cezalı duruma düşecek.Cim Bom'da dünkü maçta gördüğü sarı kartla birlikte Emre Akbaba da sınıra geldi. Böylece Beşiktaş derbisi öncesi Konyamaçına kart sınırında çıkacak futbolu sayısı 4'e yükseldi.

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