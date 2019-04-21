Amansız takip

G.Saray geriye düştüğü maçta Kayserispor'u devirdi. Maça hızlı başlayan konuk ekip Kayseri oldu. 15. dakikada Ndiaye'nin hatasını iyi değerlendiren Chery boş durumdaki Kravets'i gördü. Tecrübeli golcü topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 16'da Diagne, kaleci Lung'tan seken topu filelerle buluşturdu: 1-1.



UMUT BULUT ZOR OLANI BAŞARDI​

31'de Sapunaru kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi. 36'da Umut yüzde 100'ü kaçırdı. 38'de Marcao'nun şutu Lopes'e çarptı. Hakem elle oynadığı gerekçesiyle penaltı verdi.



NAGATOMO KAFASINI ÇALIŞTIRDI

Penaltıyı Diagne gole çevirdi. 44'te Diagne bu kez kale dibinden kaçırdı. 45+4'te Mariano'nun ortasını Nagatomo kafayla ağlara gönderdi. 56'da Nagatomo'nun 35 metreden sert şutu direği yaladı.



KUCHER'İN ORTASI DİREKTE!

60'da Ndiaye kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozizisyonda golü bulamadı. 72'de Kucher'in ortası direkten döndü. Dönen topu Kravets tamamlayamadı. 83'te Selçuk İnan'ın frikiğini Lung güçlükle kurtardı.