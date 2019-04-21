Mariano attırmaya devam ediyor! Asistlerin kralı

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kayserispor maçında Nagatomo'nun attığı kafa golünde harika bir asiste imza attı. Mariano böylelikle bu sezon ligdeki 5. asisitini yaptı.



LİGİN ZİRVESİNDE

Mariano aynı zamanda 9 asistle Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana Süper Lig'de en fazla asist yapan defans oyuncusu konumuda.