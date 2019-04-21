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Mariano attırmaya devam ediyor! Asistlerin kralı

G.Saray’ın Brezilyalı sağ beki, bu sezon 5. kez takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı.

Mariano attırmaya devam ediyor! Asistlerin kralı

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kayseri maçında Nagatomo'nun attığı kafa golünde harika bir asiste imza attı. Mariano böylelikle bu sezon ligdeki 5. asisitini yaptı.

LİGİN ZİRVESİNDE
Mariano aynı zamanda 9 asistle Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana Süper Lig'de en fazla asist yapan defans oyuncusu konumuda.

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