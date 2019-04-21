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Fener Kartal’ı eledi

Dişi Kanarya çeyrek finalde seriyi 2-0 yaparak adını son 4’e yazdırdı.

Fener Kartal’ı eledi

Türkiye Kadınlar l Süper Ligi çeyrek final 2. maçında F.Bahçe, Beşiktaş'ı 81-67 yenerek seriyi 2-0 yaptı. Sarı-Lacivertliler böylece yarı finale yükseldi. F.Bahçe devreyi de 36-32 önde bitirdi. Bu arada çeyrek finaldeki diğer eşleşmede Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 70-59 yenen Galatasaray da yarı finale çıktı.

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