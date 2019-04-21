Feghouli son anda yetişti

F.Bahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Sofiane Feghouli, Kayserispor maçına yetiştirildi. Derbiden sonra sol alt arka adale grubunda zorlama ve kanama tespit edilen Feghouli, yapılan tedavinin ardından Kayseri ekibi karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Martin Linnes ise dün kulübeye çekildi.
- Spor
- 21.04.2019
- Gazete
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