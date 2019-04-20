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  • 20.04.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 21:08

BB 'yi ateşe attı

'de 29'ncu haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan - BB mücadelesinde mavi beyazlı ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten BB Erzurumspor, 27 puanlı Göztepe'yi geçerek bir basamak yükseldi.

BB Erzurumspor Göztepe'yi ateşe attı
'in 29. haftasında ile BB karşı karşıya geldi.

Haftaya küme düşme hattında giren iki ekibin İzmir'deki karşılaşmasından BB Erzurumspor galip çıktı. Mavi-beyazlı ekip, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden BB Erzurumspor, puanını 28'e çıkardı.

Bu sezonki üçüncü teknik direktörü Tamer Tuna ile yoluna devam eden Göztepe ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Ligde 8 maçtır (6 yenilgi, 2 beraberlik) kazanamayan sarı-kırmızılılar, 27 puanda kaldı.

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