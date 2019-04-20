Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Haftaya küme düşme hattında giren iki ekibin İzmir'deki karşılaşmasından BB Erzurumspor galip çıktı. Mavi-beyazlı ekip, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden BB Erzurumspor, puanını 28'e çıkardı.
Bu sezonki üçüncü teknik direktörü Tamer Tuna ile yoluna devam eden Göztepe ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.
Ligde 8 maçtır (6 yenilgi, 2 beraberlik) kazanamayan sarı-kırmızılılar, 27 puanda kaldı.
Haftaya küme düşme hattında giren iki ekibin İzmir'deki karşılaşmasından BB Erzurumspor galip çıktı. Mavi-beyazlı ekip, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden BB Erzurumspor, puanını 28'e çıkardı.
Bu sezonki üçüncü teknik direktörü Tamer Tuna ile yoluna devam eden Göztepe ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.
Ligde 8 maçtır (6 yenilgi, 2 beraberlik) kazanamayan sarı-kırmızılılar, 27 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.