Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak üst sıraları takibini son haftalara taşımak istiyor. Bordo-mavililerde kaptan Sosa, galip gelecek motivasyonlarının olduğunu söyledi.



BİZİ TAKİP EDİYORLAR

Sosa, "Rakibimiz ligde bizi takip ediyor. Dolayısıyla asla kolay geçeceğini düşündüğümüz bir maç değil. Tam aksine kora kor bir maç olacak. Ama kendi sahamız önünde taraftarlarımıza yukarılara tırmanmayı ne kadar istediğimizi bir kez daha göstereceğimize inanıyorum" dedi.

MALATYA'YI KONUK EDİYORLAR

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor bugün sahasında ligin dişli ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.