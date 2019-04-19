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  • 19.04.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 22:13

, Barcelona'ya karşı avantajını kaybetti

Turkish Airlines play off serisinde evinde Barcelona'yı konuk eden , maçın sonunda iki kez son top avantajını kullanamayarak sahadan 74-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes fırsat tepti

Turkish Airlines 'in Play-Off ikinci maçında temsilcilerimizden , İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

Maça Simon'un etkili oyunuyla başlayan temsilcimize Barcelona pota altında Tomic'i etkili kullanarak karşılık verdi. İlk 5 dakikalık bölüm temsilcimizin 7-6'lık üstünlüğüyle geçildi. Hücumda Claver ve Singleton ile etkili olan konuk ekip, 2:21 kala 11-15'lik üstünlüğü yakaladı. Barcelona, Hanga'nın basketleriyle de 37 saniye kala 13-19'luk skoru elde etti. Dunston ile faul şansını değerlendiren Anadolu Efes, çeyreği 16-19 noktaladı.

İkinci çeyreğin başında Pangos ve Oriola ile isabetler bulan Barcelona, farkı açarak 7:37 kala skoru 17-26 yaptı. Larkin ile hücumda etkinlik sağlayan temsilcimiz, 5:41 kala skoru 25-28'e getirdi. Savunmadaki verimliliğini yükselten, hücumda da Micic ile üst üste isabetler bulan Anadolu Efes, 3:32 kala 30-30'luk eşitliği yakaladı. Konuk ekip 1:41 kala Ribas'ın isabetleriyle tekrar 33-37'lik skor üstünlüğünü elde etti. İlk yarı da konuk ekibin 34-38'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Barcelona farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da Simon ile üst üste dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 6:53 kala 46-45'lik üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, Larkin ve Dunston'ın sayılarıyla 4:26 kala skoru 54-47'ye getirdi. Kalan bölümde Singleton, Hanga ve Smits ile dış şut isabetleri yakalayan Barcelona, tekrar üstünlüğü elde etti ve üçüncü çeyrek 59-62 sona erdi.

Konuk ekip üçüncü çeyreğe yine dış şutlarla etkili başladı. Pangos ve Hanga'nın üçlükleriyle Barcelona, 6:28 kala skoru 61-68'e getirdi. Temsilcimiz, son çeyrekteki ilk saha içi isabetini 4:22 kala Micic'in üçlüğüyle buldu ve skor 67-71'e geldi. Anadolu Efes, Micic'in sayılarıyla 3:09 kala da 72-71'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hücumda yanlış tercihler yapan temsilcimiz, 28 saniye kala Hanga'nın basketine engel olamadı ve iki kez elde ettiği son hücum şanslarını da değerlendiremeyerek rakibine 72-74'lük skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla seride durum 1-1'e gelirken 3 maç kazananın Final Four'a yükseleceği serinin üçüncü maçı 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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