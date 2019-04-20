Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, ligin 29. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Trabzonspor evinde 2-1'lik skorla güldü.
STAT: Medical Park Stadı
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Pereira, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Seth, Donald, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu
TRABZONSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Pereira, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Seth, Donald, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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