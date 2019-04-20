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  • 20.04.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 17:59

Maç sonucu: 2-1

'de 'un 29.hafta konuğu 'du . Zorbay Küçük'ün yönettiği maçı Trabzonspor spor 2-1'lik skorla kazandı ve galibiyet serisini bozmadı.

Trabzon evinde 'fırtına' gibi!
'de 49 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan , ligin 29. haftasında sahasında Evkur 'u konuk etti. Trabzonspor evinde 2-1'lik skorla güldü.

TRABZONSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Pereira, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Seth, Donald, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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