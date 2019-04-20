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  • 20.04.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 21:33

üst üste 8. kez şampiyon oldu

Bu sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan , Fiorentina'yı 2-1'lik skorla geçerek üst üste 8. defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Juventus zafere ulaştı

erie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden , rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Juventus'a şampiyonluğu getiren goller, 37. dakikada Alex Sandro ve 53. dakikada kendi kalesine Pazella'dan geldi.

ÜST ÜSTE 8. ŞAMPİYONLUK!
Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Lyon'a aitti.

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