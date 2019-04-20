erie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden Juventus, rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Juventus'a şampiyonluğu getiren goller, 37. dakikada Alex Sandro ve 53. dakikada kendi kalesine Pazella'dan geldi.
ÜST ÜSTE 8. ŞAMPİYONLUK!
Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Lyon'a aitti.
Juventus üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bu sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Juventus, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla geçerek üst üste 8. defa şampiyonluk ipini göğüsledi.
erie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden Juventus, rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
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