Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Konyaspormaçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kaplan, "Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız" diye konuştu.
42 PUAN ALIYORUZ
51 yaşındaki teknik adam, "Kümede kalmak için kağıt üzerinde yaptığın hesaplar tutmayabilir. Evde çocuklarımla ve eşimle de çalışıyorum. Yaptığım hesaba göre 42 puan alıyoruz. Bu kağıt üzerinde olan bir şey. Maç maç bakmak istiyoruz. Konyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş deplasmanı var. En azından İstanbul'a daha rahat gitmek istiyoruz" dedi. Kaplan, alacakları 5 puanla ligde kalacaklarını sözlerine ekledi.
- Spor
- 20.04.2019
- Gazete
Ankaragücü hocası Mustafa Kaplan'ın puan hesabı
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Kalan 6 haftada 5 puan daha toplarsak ligde kalırız. Evde eşimle çocuklarımla da puan hesabı yanıyorum” dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Konyaspormaçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kaplan, "Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.