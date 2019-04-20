Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Konyaspormaçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kaplan, "Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız" diye konuştu.



42 PUAN ALIYORUZ

51 yaşındaki teknik adam, "Kümede kalmak için kağıt üzerinde yaptığın hesaplar tutmayabilir. Evde çocuklarımla ve eşimle de çalışıyorum. Yaptığım hesaba göre 42 puan alıyoruz. Bu kağıt üzerinde olan bir şey. Maç maç bakmak istiyoruz. Konyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş deplasmanı var. En azından İstanbul'a daha rahat gitmek istiyoruz" dedi. Kaplan, alacakları 5 puanla ligde kalacaklarını sözlerine ekledi.