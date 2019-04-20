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hocası Mustafa Kaplan'ın puan hesabı

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Kalan 6 haftada 5 puan daha toplarsak ligde kalırız. Evde eşimle çocuklarımla da puan hesabı yanıyorum” dedi.

Eşimle hesap yapıyorum

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Konyamaçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kaplan, "Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız" diye konuştu.

42 PUAN ALIYORUZ
51 yaşındaki teknik adam, "Kümede kalmak için kağıt üzerinde yaptığın hesaplar tutmayabilir. Evde çocuklarımla ve eşimle de çalışıyorum. Yaptığım hesaba göre 42 puan alıyoruz. Bu kağıt üzerinde olan bir şey. Maç maç bakmak istiyoruz. Konyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş deplasmanı var. En azından İstanbul'a daha rahat gitmek istiyoruz" dedi. Kaplan, alacakları 5 puanla ligde kalacaklarını sözlerine ekledi.

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