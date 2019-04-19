Sinan Gümüş Genoa'da

Sinan Gümüş yeni sezonda İtalya'da mücadele edecek. Sarı- Kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve Fatih Terim'in gelecek sezon oyun planlarında olmayan Sinan Gümüş'ün İtalyan kulübü Genoa'yla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. YAKIN TAKİPTEYDİLER
Bir süredir Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa en sonunda genç oyuncuyla anlaştı. G.Saray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan seneye Genoa'da oynayacak.
Bir süredir Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa en sonunda genç oyuncuyla anlaştı. G.Saray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan seneye Genoa'da oynayacak.
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