Ozan Kabak 40 milyon Euro

Devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Alman kulübünde de süper bir performans sergileyen milli futbolcu, Atletico Madrid'in radarına girdi.
SERBEST KALMA BEDELİ YOK
Alman basını, yeni sezonda savunmada değişime gitmeyi planlayan İspanyol kulübünün Ozan Kabak'ın transferi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan'ın 15 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair iddiaların gerçek olmadığı da belirtildi. 19 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 2 gol kaydetti.
SERBEST KALMA BEDELİ YOK
Alman basını, yeni sezonda savunmada değişime gitmeyi planlayan İspanyol kulübünün Ozan Kabak'ın transferi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan'ın 15 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair iddiaların gerçek olmadığı da belirtildi. 19 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 2 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.