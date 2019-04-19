Ozan Kabak 40 milyon Euro Alman basını, Atletico Madrid’in milli futbolcuyu istediğini ve 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı.

Devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Alman kulübünde de süper bir performans sergileyen milli futbolcu, Atletico Madrid'in radarına girdi.



SERBEST KALMA BEDELİ YOK

Alman basını, yeni sezonda savunmada değişime gitmeyi planlayan İspanyol kulübünün Ozan Kabak'ın transferi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan'ın 15 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair iddiaların gerçek olmadığı da belirtildi. 19 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 2 gol kaydetti.