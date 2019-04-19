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Fener’de en az 10 yolcu var

Fenerbahçe’de sezonun sona erişiyle beraber en az 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi

Fener’de en az 10 yolcu var
Fenerbahçe, sezon sonunda büyük bir revizyona hazırlanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte sözleşmeleri sona erecek olan Kameni, Neustadter, Skrtel, İsmail, Şener, Tolga Ciğerci, Slimani, Ayew ve Benzia ile yollar ayrılacak.

SOLDADO&OZAN BELİRSİZLİĞİ
Bu 9 futbolcuyla birlikte Yanal'ın istemediği Frey de ya satılacak ya da başka bir kulübe kiralanacak. Bu külübün Süper Lig ekibi olması ise büyük bir ihtimal olarak gözüküyor. Reyes'e takım bulunursa o da gönderilecek. Soldado konusunda ise kesin bir karar verilmediği, Ersun Yanal'ın takımda 2. santrfor olarak kalmasına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Sezon başı kampına katılacak olan Ozan Tufan için karar ise daha sonra verilecek.

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