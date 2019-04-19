arasında büyük umutlarlave'nu kadrosuna katanşu ana kadar aradığını bulamadı... İki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı çok ciddi bir şekilde düşünen Sarı-Kırmızılılar yeniden forvet arayışına başladı.bilgilere göre,'deformasını giyenyönetime önerildi. Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki'lı golcüyle ilgili çalışmalara başladı.sonunda sözleşmesi bitecek olan'un scout ekibi tarafından canlı olarak izleneceği ve'e rapor sunulacağı öğrenildi. Ardından transfer konusunda kesin bir karar verilecek.önceformalarınıda giyenGüçlü fiziği ile dikkatleriçeken yıldız futbolcubu sezonyaptı.