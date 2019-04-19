Bafetimbi Gomis bombası! Fenerbahçe...

Suudi Arabistan kulüpleri maddi zorluk yaşıyor. Maddi sıkıntı yaşayan takımlardan biri olan Al Hilal, Galatasaray'dan 6 milyon Euro ödeyerek aldığı Gomis'in yıllık 5 milyon Euro'yu geçen ödemelerini daha fazla yapamayacağını kendisine ve menajerine iletti. Kendisine kulüp bulmasını istedi.

Bafetimbi Gomis için yetki verilen menajerler ise Galatasaray ve Beşiktaş'la beraber Fenerbahçe'nin de kapısını çaldı. Yıllık 5 milyon Euro'yu bulan maaşının ödenmesi durumunda Al Hilal'in Gomis'i bedelsiz olarak oyuncuyu bırakacağı iletildi. Galatasaray ile Beşiktaş ilgilenmezken, Fenerbahçe yönetimi bu teklifi getiren menajerlere, ''Mayıs ayı içinde görüşelim'' mesajı gönderdi.

Bu arada Tunus ekibi Etoile Du Sahel, finalde eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı.