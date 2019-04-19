Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Kasımpaşa 60'ıncı dakikada Trezeguet'nin golüyle öne geçti. 81'inci dakikada penaltı vuruşundan Aytaç Kara skoru belirledi: 1-1.

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Latovlevici'nin ortasında ceza sahası içindeki Sakho'nun vuruşunda kaleci Ramazan iki hamlede topun sahibi oldu.

19'uncu dakikada ceza sahası içerinde sol çaprazda topla buluşan Latovlevici, düzelttikten sonra sert vurdu. Josue Sa'ya çarpan top kornere gitti. Kullanılan kornerde Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

32'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Saivet ortasında top Ertuğrul'un önünde kaldı. Ertuğrul'un içeri çevirdiği topta Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

35'inci dakikada Bursaspor çıkarken kaptırdı. Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Trezeguet'nin ceza sahası girdikten sonra yaptığı plase vuruşta top yandan auta gitti.

45+4'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

58'inci dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağ kanattan topla hareketlenen Saviet ceza sahası yayındaki Lima'yı gördü. Liman'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

60'ıncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada rakibinden sıyrıldıktan sonra hızla kaleye hücum eden Perica pasını sol taraftaki Hafez'e aktardı. Hafez'in ortasında ceza sahası ağ çaprazındaki Trezeguet'nin gelişine yaptığı vuruşta şutunda yere çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada Bursaspor yine sağ kanattan geldi. Yusuf'un ortasında Saivet'in kafa vuruşunda kaleci Scuffet topu tokatlamayı başardı.

65'inci dakikada Lima'nın uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Aynı dakika içerisinde sol kanatta topla buluşan Lima rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Lima'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

78'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortaladı. Arka direkteki Ben Youssef'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

78'inci dakikada Furkan Soyalp, kaleci Scuffet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

81'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.