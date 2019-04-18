Schürrle için yeşil ışık Fenerbahçe’nin listesindeki Andre Schürrle’nin yeniden Dortmund forması giymesinin mümkün olmadığını yazan Alman basını, “Gelecek teklifleri değerlendirecekler” dedi

Yeni sezon için Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Andre Schürrle konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, Fulham'da kiralık oynayan yıldız futbolcunun sezon sonunda Dortmund'a geri dönmeyeceğini yazdı. Haberde, "Gelecek teklifleri değenlendirecekler" denildi.