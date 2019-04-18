Bugünkü
Takvim

Schürrle için yeşil ışık

Fenerbahçe’nin listesindeki Andre Schürrle’nin yeniden Dortmund forması giymesinin mümkün olmadığını yazan Alman basını, “Gelecek teklifleri değerlendirecekler” dedi

Schürrle için yeşil ışık
Yeni sezon için Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Andre Schürrle konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, Fulham'da kiralık oynayan yıldız futbolcunun sezon sonunda Dortmund'a geri dönmeyeceğini yazdı. Haberde, "Gelecek teklifleri değenlendirecekler" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSchürrle için yeşil ışık
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri