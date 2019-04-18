Yeni sezon için Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Andre Schürrle konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, Fulham'da kiralık oynayan yıldız futbolcunun sezon sonunda Dortmund'a geri dönmeyeceğini yazdı. Haberde, "Gelecek teklifleri değenlendirecekler" denildi.
- Spor
- 18.04.2019
- Gazete
Schürrle için yeşil ışık
Fenerbahçe’nin listesindeki Andre Schürrle’nin yeniden Dortmund forması giymesinin mümkün olmadığını yazan Alman basını, “Gelecek teklifleri değerlendirecekler” dedi
- Halı sahaya 16 milyonluk transfer! Şok görüntü...
- Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
- İkinci etapta da zafer Sam Bannet’ın oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.