Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım ise Akhisarspor - Antalyaspor maçına atandı. İşte Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri:



KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR

(H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

(Y) MEHMET CEM SATMAN

(Y) ERDİNÇ SEZERTAM

(D) ERKAN ÖZDAMAR



TRABZONSPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

(H) ZORBAY KÜÇÜK

(Y) KEMAL YILMAZ

(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN

(D) HAKAN CEYLAN



AKHİSARSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

(H) BÜLENT YILDIRIM

(Y) MUSTAFA SÖNMEZ

(Y) ASIM YUSUF ÖZ

(D) ÖZGÜÇ TÜRKALP



GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

(H) CÜNEYT ÇAKIR

(Y) BAHATTİN DURAN

(Y) TARIK ONGUN

(D) SÜLEYMAN ABAY



GALATASARAY A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

(H) ARDA KARDEŞLER

(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU

(Y) HAKAN YEMİŞKEN

(D) TUGAY KAAN NUMANOĞLU



MKE ANKARAGÜCÜ - ATİKER KONYASPOR

(H) KORAY GENÇERLER

(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ

(Y) YUSUF BOZDOĞAN

(D) RAMAZAN KELEŞ



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

(H) HÜSEYİN GÖÇEK

(Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY

(Y) ERDEM BAYIK

(D) EMRE MALOK



AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

(H) SUAT ARSLANBOĞA

(Y) SERKAN OK

(Y) İSMAİL ŞENCAN

(D) ÖZGÜR YANKAYA



DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

(H) METE KALKAVAN

(Y) KEREM ERSOY

(Y) ALEKS TAŞCIOĞLU

(D) ALPER ULUSOY