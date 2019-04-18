Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım ise Akhisarspor - Antalyaspor maçına atandı. İşte Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri:
KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR
(H) YAŞAR KEMAL UĞURLU
(Y) MEHMET CEM SATMAN
(Y) ERDİNÇ SEZERTAM
(D) ERKAN ÖZDAMAR
TRABZONSPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
(H) ZORBAY KÜÇÜK
(Y) KEMAL YILMAZ
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(D) HAKAN CEYLAN
AKHİSARSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
(H) BÜLENT YILDIRIM
(Y) MUSTAFA SÖNMEZ
(Y) ASIM YUSUF ÖZ
(D) ÖZGÜÇ TÜRKALP
GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
(H) CÜNEYT ÇAKIR
(Y) BAHATTİN DURAN
(Y) TARIK ONGUN
(D) SÜLEYMAN ABAY
GALATASARAY A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
(H) ARDA KARDEŞLER
(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
(Y) HAKAN YEMİŞKEN
(D) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
MKE ANKARAGÜCÜ - ATİKER KONYASPOR
(H) KORAY GENÇERLER
(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ
(Y) YUSUF BOZDOĞAN
(D) RAMAZAN KELEŞ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
(H) HÜSEYİN GÖÇEK
(Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY
(Y) ERDEM BAYIK
(D) EMRE MALOK
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
(H) SUAT ARSLANBOĞA
(Y) SERKAN OK
(Y) İSMAİL ŞENCAN
(D) ÖZGÜR YANKAYA
DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
(H) METE KALKAVAN
(Y) KEREM ERSOY
(Y) ALEKS TAŞCIOĞLU
(D) ALPER ULUSOY
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, Merkez Hakem Kurulu 29'ncu hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler...
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım ise Akhisarspor - Antalyaspor maçına atandı. İşte Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri:
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