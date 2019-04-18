Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 122.6 kilometrelik üçüncü etabı olan bugün başladı. Şimdi vatandaşlar "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda Çanakkale Etabını kim kazanmıştı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNDA ÇANAKKALE ETABINI KİM KAZANMIŞTIR?

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) üçüncü etabını, Deceuninck Quick-Step (Belçika) takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.

Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik parkurda düzenlenen ikinci etapta, 2 saat 50 dakika 12 saniyelik derecesiyle 22 yaşındaki Jakobsen birinciliği elde etti.

Son bölümün sert bir rüzgara karşı koşulduğu üçüncü etapta Jakobsen'in ardından Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ikinci, Dimension Data ekibinden Büyük Britanyalı sporcu Mark Cavendish ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından genel klasman liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu.

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeye devam edecek.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK ALKIŞ

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) üçüncü etabını kazanan Deceuninck Quick-Step (Belçika) takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen, yarışın ardından podyuma Türk bayrağı ile çıktı.

Üçüncü etabın finişe gelirken yol kenarında izleyicilerden birinin salladığı Türk bayrağı, Jakobsen'in bisikletine takıldı. Hollandalı bisikletçinin, finişi Türk bayrağı ile geçtikten sonra yaşadığı sevincin ardından bayrağı yere attığı görüldü.

Jakobsen, etabın ardından düzenlenen ödül töreninde kürsüye, elinde Türk bayrağıyla çıktı. Fabio Jakobsen'in bu hareketi, yarışı takip eden vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.