Sky Sports'un haberine göre; Ozan'la İspanyol devi, Atletico Madrid'in ilgilendiği belirtildi. Sözleşmesinde herhangi bir serbest kalır maddesi olmayan 19 yaşındaki stoper için Atletico Madrid'in 30 ile 40 milyon Euro arasında bir bütçe hazırlandığı iddia edildi.

Daha önce Bayern Münih'in de devrede olduğu iddia edilen Ozan'ın Stuttgart'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Stuttgart'ta gösterdiği başarılı performansla Bundesliga'da Mart ayının çaylağı seçilen Ozan Kabak'la ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Bild gazetesi, Galatasaray'ın eski stoperinin sözleşmesindeki çok önemli bir maddeyi açıkladı.

Öte yandan Stuttgart'ta gösterdiği başarılı performansla Bundesliga'da Mart ayının çaylağı seçilen Ozan Kabak'la ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Bild gazetesi, Galatasaray'ın eski stoperinin sözleşmesindeki çok önemli bir maddeyi açıkladı.

FİYATI 15 MİLYON EURO'YA DÜŞEBİLİR!

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi, Stuttgart'ın küme düşmesi hâlinde takımdan ayrılması beklenen Ozan'ın sözleşmesinde tam 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğunu yazdı.

Haberde görece düşük olarak yorumlanan bu bonservis bedelinin Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartacağının da altı çizildi.