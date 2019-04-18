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'ın genç yıldızı 'a ve kancası

’ın yıldız oyuncusuna Alman ekiplerinden ve ’un talip olduğu öğrenildi.

Güven’e çifte kanca
Kartal'da gösterdiği başarılı performansla yıldızı parlayan Güven Yalçın'a Alman takımlarından Wolfsburg ve 'un talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün Güven'i bir süredir takibe aldığı ve sezon sonunda Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

BURNLEY DE İLGİLENİYOR
Alman kulüplerinden 'un Güven'i her maçta scout ekibine izlettiği ve gelen bilgilerin olumlu olması üzerine bu transferde kararlı olduğu öne sürüldü. Bu sırada İngiliz kulüplerinden Burnley'in de Güven'le ilgilendiği ve bunun için sezon sonunu beklediği gelen bilgiler arasında.

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