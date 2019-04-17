Bugünkü
Takvim

Vedat için teklif yakın

Beşiktaş Yönetimi Kosovalı golcü için Karadeniz kulübüne teklifte bulunacak.

Vedat için teklif yakın
Beşiktaş Vedat Muriqi'nin transferi için yakında teklif yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir 24 yaşındaki Kosovalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah- Beyazlı yönetim yakın bir zamanda Karadeniz kulübünün kapısını çalacak. Bu oyuncu için bir miktar parayla birlikte Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in teklif edileceği öğrenildi. Vedat Muriqi'nin de Beşiktaş'ı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriVedat için teklif yakın
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri