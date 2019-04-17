Trabzon’da rota Ogu

sezon sezon için transfer çalışmalarına başlayantakıma adaptasyon sorunu yaşamayacak isimlere odaklandı. Bordo-Mavililer,'nin'den,'nin iseMilli Takımı'ndan arkadaşı olan'yu gözüne kestirdi. Sezon sonundaile sözleşmesi sona erecek olantakımıyla devam etmeyeceğini açıklamıştı.sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen'nunile masaya oturabileceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.'nin de'ya'la ilgili oldukça olumlu referanslar sunduğu da öğrenildi.