Trabzon’da rota Ogu

Yeni sezon sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor takıma adaptasyon sorunu yaşamayacak isimlere odaklandı. Bordo-Mavililer, Nwakaeme'nin Hapoel'den, Onazi'nin ise Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan John Ogu'yu gözüne kestirdi. Sezon sonunda Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sona erecek olan Ogu, İsrail takımıyla devam etmeyeceğini açıklamıştı.
NWAKAEME'DEN OLUMLU REFERANS
Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen Ogu'nun Trabzonspor ile masaya oturabileceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Nwakaeme'nin de Ogu'ya Trabzon'la ilgili oldukça olumlu referanslar sunduğu da öğrenildi.
Yunus Emre SEL
NWAKAEME'DEN OLUMLU REFERANS
Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen Ogu'nun Trabzonspor ile masaya oturabileceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Nwakaeme'nin de Ogu'ya Trabzon'la ilgili oldukça olumlu referanslar sunduğu da öğrenildi.
Yunus Emre SEL
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