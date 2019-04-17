G.Saray değil Terim kaybetti

İki puanı kaybeden Fatih Terim'dir. Fatih Terim, kazanmak istemiyordu. Çünkü kafasında "beraberlik" vardı. Razı olduğu puanı da aldı. İşte itiraf cümlesi.. "İlk yarı 11'e 11 nerdeyse pozisyon vermedik!." İftihar ettiği şeye bakın, maça takımını nasıl hazırladığını anlayın.. Pozisyon vermemekle gurur duyuyor Galatasaray hocası. Maç sonu ilk söylediği o. Yani gol atmak, yani kazanmak, Terim'in planında yok.. Pozisyon vermesin, yenilmesin yeter. Aynen o rezil futbolu oynadı Galatasaray.. Futbol adına bir şeyler yapmaya çalışan takım Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi oldu.. 10 kişi kaldıktan sonra dahi daha tehlikeli akınları onlar yaptılar. Ersun Yanal, Fatih Terim'in niyetini öyle güzel okumuştu ki kenardan, ikinci yarıya başlarken sol bek almaya gerek duymadı. Galatasaray bir, tek bir hızlı hücum yapmadı. Yana, geriye on defa pas yapmadan topu Fener sahasına geçirmedi. Çünkü Fatih Terim, bir hafta boyunca takımını ne fizik, ne moral, ne de taktik olarak "Kazanacağız" sloganı ile hazırlamamış, her beyne "Beraberlik iyi sonuç Top bizde kaldıkça gol yemeyiz.



Hıncal Uluç'un Sabah Gazetesi'ndeki 16 Nisan Salı tarihli yazısından alıntıdır.