Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın ilk yarıda santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı bitirdi... Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 10 maçta 8 gol kaydeden Burak Yılmaz, sezon başından itibaren görev alan santrforlar Vagner Love, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ı kısa sürede geçmeyi başardı. Takımdan ayrılan Vagner Love 17 maçta 7 gol atarken, Alvaro Negredo ise 6 maçta 2 gol kaydedebildi. Mustafa Pektemek 17 maçta 5 golde kalırken, Güven Yalçın 18 karşılaşmada yine 5, Cyle Larin ise 21 mücadelede 4 kez fileleri havalandırabildi.







ADETA 2'NCİ BAHARINI YAŞIYOR

Burak Yılmaz imza attığında şüpheler vardı. Ancak beklenenin de üzerinde iyi oynadı.