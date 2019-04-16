Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Beşiktaş'la söz kesen Lucescu'nun Siyah- Beyazlı takım için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı izleyen Lucescu sezon sonuna kadar oynanacak 6 maçta da takımın tüm maçlarını izleyeceği belirlendi.
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
Lucescu’dan erken start! Beşiktaş’la söz kesen Rumen hoca kolları sıvadı
Kartal’ı yeni sezonda çalıştırması beklenen Lucescu son 6 maçta takımı takibe alacak. Eksiklikleri tespit edecek. Rumen hocanın transferi yönetimle birlikte yürütmesi bekleniyor. Lucescu'nun belirlediği isimler masaya yatırılacak.
Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Beşiktaş'la söz kesen Lucescu'nun Siyah- Beyazlı takım için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı izleyen Lucescu sezon sonuna kadar oynanacak 6 maçta da takımın tüm maçlarını izleyeceği belirlendi.
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