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’dan erken start! ’la söz kesen Rumen hoca kolları sıvadı

’ı çalıştırması beklenen son 6 maçta takımı takibe alacak. Eksiklikleri tespit edecek. Rumen hocanın i yönetimle birlikte yürütmesi bekleniyor. Lucescu'nun belirlediği isimler masaya yatırılacak.



Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Beşiktaş'la söz kesen Lucescu'nun Siyah- Beyazlı takım için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı izleyen Lucescu sezon sonuna kadar oynanacak 6 maçta da takımın tüm maçlarını izleyeceği belirlendi.

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