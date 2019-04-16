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Vida’ya Tottenham kancası

ekibi Tottenham Beşiktaş’ta performansı giderek yükselen oyuncuyu transfer listesine aldı.

Vida’ya Tottenham kancası
Vida'nın taliplileri bitmiyor. Özellikle ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren futbolcunun kulüplerinden Tottenham'ın radarına girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yöneticilerden sezon sonunda Domagoj Vida'nın alınmasını istediği iddia edildi. Tottenham'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle kadroyu güçlendirmek için kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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