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Forvet krizi

Soldado cezalı, Frey sakat. Slimani ise zaten kadro dışı. Alanya maçında Ayew santrfor oynayacak

Forvet krizi
DERBİDE gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Soldado F.Bahçe'yi santrforsuz bıraktı. Zorlu Alanya deplasmanında forma giyemeyecek olan İspanyol golcü dışında sakatlığı süren ve takımla çalışmayan Frey de hazır değil. Büyük umutlarla transfer edilen Slimani ise zaten kadro dışı. Yanal, Alanya deplasmanına Andre Ayew'i santrfor olarak hazırlayacak. Michael Frey'in yetişme şansının ise düşük olduğu belirtiliyor.

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