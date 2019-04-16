Forvet krizi

gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Soldado F.Bahçe'yi santrforsuz bıraktı. Zorludeplasmanında forma giyemeyecek olan İspanyol golcü dışında sakatlığı süren ve takımla çalışmayande hazır değil. Büyük umutlarla transfer edilenise zaten kadro dışı.deplasmanınasantrfor olarak hazırlayacak.yetişme şansının ise düşük olduğu belirtiliyor.