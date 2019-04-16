Bisiklette dev şölen başlıyor

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün İstanbul'da başlayacak. Son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen tur, bu yıl doğduğu topraklara taşınacak. Turda 17 takımdan 119 sporcu mücadele edecek. Ekiplerin 6'sını Dünya Turu seviyesindeki takımlar oluşturacak. Türkiye ise yarışa milli takım adı altında katılacak.